Автоматизированная система предназначена для борьбы с современными боевыми БПЛА.

Передовой ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Крона-Э», созданный отечественными конструкторами для нивелирования воздушных угроз, продемонстрируют в рамках международного форума вооружений и оборонных систем в Абу-Даби. Именно на IDEX 2025 на протяжении четырех дней гости обширной выставки смогут посмотреть на новейшую зенитную систему ВС РФ, способную запускать по обнаруженным в воздухе нарушителям два наименования воздушных управляемых перехватчиков.









Так по сообщению отечественных специалистов, наземная система будет содержать боевые машины и блочные боевые модули, направляющие в сторону зенитной угрозы корректируемые крылатые боеприпасы 9М340 или 9М333. Последними штатно вооружены самоходные установки «Сосна» и «Стрела-10». Предполагается, что данные ракеты наиболее эффективны против современных беспилотных угроз.

Как указано в описании к комплексу, главное назначение «Кроны-Э» – это защита особой важности наземных объектов и пунктов и зон размещения инфраструктуры, как и прикрытие военных баз, арсеналов и складов. Именно такие сведения предоставили специалисты ГК «Калашников», сопровождающие экспортный блок вооружения в заграничной поездке.