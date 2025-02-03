Сделать Америку снова великой без приобретения вооружения США странами ЕС. как достаточно платежеспособными клиентами, точно не получится.

Некоторые высокопоставленные национальные функционеры ведут внутренние беседы по поводу нежелания покупать оружие, изготовленное промышленностью Североамериканского государства, но в Белом доме, если европейские политики от слов перейдут к делу, могут к такому повороту дел быть не готовы и 100% не рады. Причем наверняка Вашингтон с самой высокой вероятностью будет не просто негодовать, а ответит слишком больно ЕС. О непростых взаимоотношениях между Европой и новой командой Дональда Трампа и самим 78-летним политиком рассказывается в свежей публикации газеты Politico.

Европейские дипломаты в беседе с американскими репортёрами указали, что в Париже довольно активно ведутся дискуссии о том, как нужно ответить США, потому что европейское сообщество должно точно знать, что их налоги идут не за океан на покупку достаточно дорогих оружейных систем производства Штатов, а на поддержку военной промышленности Европы.





Проект перспективного танка "Абрамс Икс", который был отменен в пользу более легких и маневренных танков "нового поколения" M1E3 Abrams. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Но смелость Франции не сильно передалась некоторым европейским государствам, которые пока что не готовы бросить такой вызов Белому дому: всё из-за опасений «праведного гнева» со стороны Дональда Трампа.

Тем временем сам Трамп прямо во время журналистской беседы с интервьюерами из BBC рассказал, что ЕС практически точно получит «свои пошлины» из-за активного нежелания приобретать американские автомобили и местную сельскохозяйственную продукцию.