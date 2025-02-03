Некоторые высокопоставленные национальные функционеры ведут внутренние беседы по поводу нежелания покупать оружие, изготовленное промышленностью Североамериканского государства, но в Белом доме, если европейские политики от слов перейдут к делу, могут к такому повороту дел быть не готовы и 100% не рады. Причем наверняка Вашингтон с самой высокой вероятностью будет не просто негодовать, а ответит слишком больно ЕС. О непростых взаимоотношениях между Европой и новой командой Дональда Трампа и самим 78-летним политиком рассказывается в свежей публикации газеты Politico.
Европейские дипломаты в беседе с американскими репортёрами указали, что в Париже довольно активно ведутся дискуссии о том, как нужно ответить США, потому что европейское сообщество должно точно знать, что их налоги идут не за океан на покупку достаточно дорогих оружейных систем производства Штатов, а на поддержку военной промышленности Европы.
Проект перспективного танка "Абрамс Икс", который был отменен в пользу более легких и маневренных танков "нового поколения" M1E3 Abrams. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"
Но смелость Франции не сильно передалась некоторым европейским государствам, которые пока что не готовы бросить такой вызов Белому дому: всё из-за опасений «праведного гнева» со стороны Дональда Трампа.
Тем временем сам Трамп прямо во время журналистской беседы с интервьюерами из BBC рассказал, что ЕС практически точно получит «свои пошлины» из-за активного нежелания приобретать американские автомобили и местную сельскохозяйственную продукцию.