Слишком быстрая смена вектора в экономической политике государства произошла после визита в страну нового американского госсекретаря.

Высокопоставленные властные функционеры государства Панама отказались от участия собственной страны в китайской экономической программе «Один пояс, один путь». Соответствующее заявление, причем довольно необычное своей скоростью принятия озвучил лично руководитель республики Хосе Рауль Мулино. Сделал высший руководитель свое заявление сразу после личной беседы с новым госсекретарем Североамериканского государства Марко Рубио.

Как заявил глава Панамы, правительство республики отказалось продлевать действие межгосударственного договора между Китаем и Панамой.









Причем Мулино пояснил, что чиновники не будут ждать, когда договор окончит действие согласно четко прописанным внутренним юридическим нормам, а будет расторгнут досрочно.

Финальным аккордом в выступлении Мулино было заявлено, что при президенте Дональде Трампе отношения между двумя государствами – Штатами и Панамой, выйдут на совершенно иной, более высокий уровень.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Панаме мерами чрезвычайно сильного характера, которые послужат предметом мощного давления на местные власти, если последние не захотят уменьшить уровень своего взаимодействия с КНР. И как видим, аргументы такого плана оказались чрезвычайно действенными.