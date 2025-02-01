Японским чиновникам не понравилось как китайский ИИ DeepSeek отвечал на "чувствительно-политические" вопросы.

Наблюдая какой успех завоевал чат-бот из Китая DeepSeek, представители Японии заметили весомые риски для собственного государства, предполагая, что теперь срочно нужно догонять КНР в сфере искусственного интеллекта. Об этом рассказал премьер Сигэру Исиба.

По предложению Исибы, Японии нужна своя стратегия развития и использования ИИ.

Исиба уверен, что резкое развитие сегодняшних моделей ИИ не совсем безопасны, так как некоторые модели способны внести в выдаваемые ими данные поток дезинформации.









Резкий интерес к DeepSeek со стороны японских властей возник после того, как китайский чат-бот ответил, что восемь скромных по размерам островов на которых никто ни живёт, расположенных в Восточно -Китайском море, отнёс к территориальной принадлежности КНР. Под этими островами японские депутатские функционеры назвали архипелаг Сенкаку.

Между тем за эти острова между Японией и Китаем продолжается уже несколько десятилетий территориальный спор.

Первым делом, как пишет Kyodo, в Токио хотят создать законодательство в сфере ИИ, главная цель которого сделать использование нейросетей безопасным.