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Madarator
В США изъяли чипсы Lay's из продажи из-за содержания опасных веществ
Некоторые партии картофельных снеков содержали молоко или его ингредиенты, которые могут быть опасны для людей с аллергией на молочную продукцию.

   



Часть партий известных картофельных чипсов Lay's при непосредственной деятельности чиновников Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов, были внесены в список «опасных продуктов», которые с некоторой долей вероятности могут стать причиной серьёзных последствий для здоровья. И уже по мнению журналистов местного Национального общественного радио, может быть ещё одним прямым намеком для граждан США и остальных жителей планеты Земля о существенном вреде снеков для их жизни.

   Так ведущие NPR рассказали, что в прошлом месяце специалисты FDA отозвали из продажи 6 000 «вредоносных» упаковок чипсов Лейс. Сделано это было в столичном штате Вашингтон и в Орегоне.

   По данным репортёров радио, изъяли чипсы со вкусом соли. Как оказалось, данные чипсы могут содержать молоко (о чем не было указано на упаковке), что может грозить самой прямой опасностью для людей, у которых на молоко и молочные ингредиенты есть аллергия.

   После чего уже 27 января федеральный регулятор внес классические картофельные снеки Лейс в категорию 1-го класса опасности для покупателей.

  

#сша #аллергия #lay&#x27;s
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