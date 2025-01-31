Киберпираты поставили новый рекорд.

Игру "Человек-Паук-2" выложили в открытый доступ на торрент-трекеры. Причем компьютерным пиратам для полноценного взлома потребовалось каких-то 38 минут. И что интересно для русскоязычного пользователя, флибустьеры "зарелизили" игру с русским дубляжом.

"Marvel’s Spider-Man 2" (2023) — это продолжение популярной игры от Insomniac Games, где игроки вновь берут на себя роли Питера Паркера и Майлза Моралеса, двух Человеков-пауков, защищающих Нью-Йорк. Сюжет разворачивается через несколько лет после событий первой игры и дополнения "Spider-Man: Miles Morales".

Питер Паркер пытается совмещать жизнь супергероя с личными проблемами, включая трудности в отношениях с Мэри Джейн Уотсон и финансовые сложности. Майлз Моралес, в свою очередь, продолжает бороться с преступностью, одновременно пытаясь найти своё место в мире и справиться с последствиями недавних событий.





Основным антагонистом игры становится Веном, инопланетный симбиот, который привязывается к новому хозяину — Гарри Озборну, старому другу Питера. Гарри, который ранее был в коме, возвращается к жизни благодаря симбиоту, но постепенно теряет контроль над собой, становясь всё более агрессивным и опасным.

После основных событий игры остаются намёки на будущие сюжеты, включая возможное появление новых угроз, таких как Норман Озборн, который начинает проявлять интерес к экспериментам с технологиями, связанными с симбиотами, и Человек-паук 2099, что открывает возможности для продолжения.

"Marvel’s Spider-Man 2" сочетает в себе динамичный геймплей, глубокий сюжет и эмоциональные моменты, продолжая историю двух Человеков-пауков и их борьбы за справедливость в огромном и опасном мире.

Консолидированное мнение зарубежных критиков о "Marvel’s Spider-Man 2" (2023) в целом крайне положительное. Игра получила высокие оценки за улучшенный геймплей, глубокий сюжет и технические достижения. Многие издания и эксперты отмечают, что это один из лучших проектов в серии и значительный шаг вперёд для индустрии видеоигр в целом.





Оценка игры на портале "Метакритик"





Критики хвалят игру за её динамичный и увлекательный геймплей. Механика передвижения по городу, боевые системы и стелс-элементы были значительно улучшены по сравнению с предыдущими частями. Возможность переключаться между Питером Паркером и Майлзом Моралесом добавляет разнообразия и глубины игровому процессу. Особое внимание уделяется новым способностям, которые получили герои, включая использование симбиота Питером и уникальные навыки Майлза.

Сюжет игры также получил высокие оценки. Критики отмечают, что история эмоционально насыщенна и хорошо проработана. Взаимоотношения между персонажами, особенно между Питером и Майлзом, а также их личные драмы, вызывают у игроков сильные эмоции. Антагонисты, такие как Веном и Крейвен-охотник, описаны как запоминающиеся и многогранные, что добавляет глубины повествованию.

Техническая сторона игры также была высоко оценена. Графика, анимации и детализация Нью-Йорка вызывают восхищение. Критики отмечают, что игра демонстрирует мощь консоли PlayStation 5, используя её возможности для создания более immersive и визуально впечатляющего опыта. Быстрая загрузка, тактильная отдача и адаптивные триггеры DualSense также добавляют удовольствия от игры.

Звуковое сопровождение и озвучка также получили положительные отзывы. Музыкальное оформление усиливает атмосферу, а голосовая актёрская игра добавляет реализма и эмоциональной глубины персонажам.

Несмотря на общее восхищение, некоторые критики отмечают, что игра может показаться слишком похожей на предыдущие части в плане структуры миссий и побочных заданий.

Однако большинство соглашается, что улучшения в геймплее и сюжете компенсируют эти моменты.

В целом, "Marvel’s Spider-Man 2" получила признание как одна из лучших игр 2023 года, сочетающая в себе захватывающий геймплей, глубокий сюжет и техническое совершенство.









Согласно неофициальным системным требованиям минимального характера, опубликованным в 2024 году, игра "пойдет" на Windows 10 и11 с процессорами Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 2600X, графическими ускорителями NVIDIA GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500, с оперативной памятью в 16 Гб.