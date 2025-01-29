Спутниковый интернет, в отличие от мобильного, доступен практически на всём пространстве земного шара.

На мобильных телефонах модельной линейки iPhone североамериканской компании Apple начали проверять предоставление интернета посредством космических спутников. Речь идёт о спутниковом интернете компании Илона Маска Starlink. О дружбе двух американских корпораций рассказали иностранные журналисты из издательства Bloomberg.

По словам представителей западной прессы, после загрузки последнего обновления, закачанного в телефоны местного американского оператора T-Mobile, появилась новая функция, находящаяся в стадии бета-тестирования. Аналогичная функция стала доступна и у некоторых телефонов южнокорейской компании Samsung.









А мы напомним, что используя технологию спутниковой связи Starlink, обеспеченной функционированием порядка двух тысяч спутников компании Илона Маска, телефон с работающим сервисом спутниковой связи может быть доступен для вызовов практически на любом участке планеты Земля.

Как прокомментировал событие сам американский миллиардер, являющийся и самым богатым человеком мира, текущих операционных скоростей достаточно для просмотра сетевых изображений, музыкальных композиций и аудиоподкастов. А очень скоро благодаря развитию технологии появится и возможность смотреть сетевое видео.