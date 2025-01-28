Западные специалисты считают, что высокотехнологичные геймерские девайсы используются для управления боевых российских дронов.

Высокопоставленные европейские функционеры, представляющие правительство ЕС, обеспокоены последними успехами российских военных. Первые посчитали, что продвижение ВС РФ произошло не в последнюю очередь благодаря новаторскому подходу в отечественных подразделениях, закупающих через третьи руки современные поколения игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox. Последние отлично справляются не только в создании превосходного настроения у заядлых геймеров, но и прекрасно себя ведут как средства для управления ударными моделями российских БПЛА.

Как рассказали корреспонденты американского издания Financial Times, новый пакет европейских санкций против РФ предусматривает запрет на продажу российским компаниям игровых приставок. Хотя три флагмана игровых консолей – Microsoft, Nintendo и Sony и без того с марта 2022 года не продают приставки для геймеров в России.









По данным источников, если новый пакет санкций против Москвы утвердят, ужесточение правил запретит деятельность посредников на территории Европейского Союза, торгующих с представителями России как новыми консолями, так и уже бывшими в использовании.

Отметим лишь, что официальный Брюссель должен держать в уме и то, что самым крупным продавцом консолей для России является КНР. Китайское государство увеличило в 4 раза уровень таких продаж. Так в 2022 году только на 30 млн. долларов китайские компании продали игровых приставок в РФ, а на декабрь 2024 года таких продаж было выполнено на сумму в 120 млн. долларов. Рост торговли в направлении игровые приставки очевиден для всех заинтересованных сторон.