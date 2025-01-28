Участие в политических игрищах больнее всего бьет по низовым исполнителям. Им, в отличие от Хантера Байдена, никто не подпишет "помилование" в Белом доме.

Сотрудники Минюста США, которые участвовали в федеральном разбирательстве против Дональда Трампа, получили статус бывших сотрудников. Теперь работники министерства юстиции Североамериканского государства достигли статуса отстраненных от должности, получив соответствующее изменение после победы 78-летнего политика в ходе ноябрьских президентских выборов. И с 27 января 2025 года такие сотрудники вообще остались без работы, что и было выполнено в минувший понедельник вышестоящим начальством.

Как рассказали журналисты CNN, несколько десятков чиновников, рассчитывающих в ближайшие годы подняться по карьерной лестнице, были поставлены перед фактом информации о том, что доверие к ним находится на нуле. Так как по мнению вышестоящих руководителей, назначенных Дональдом Трампом, к ним нет доверия в том, что такие сотрудники будут стараться проводить повестку нового главы Белого дома.





Специальный прокурор Джек Смит уволился сам, не дожидаясь соответствующего приказа от Дональда Трампа





И по мнению обозревателей канала, так Трамп посылает довольно четкий и видимый сигнал о том, что ни в коем случае нельзя противиться его политике как внутри, так и извне, в случае чего противники повестки Трампа могут оказаться без работы.

Одним из самых расторопных среди потенциально нелояльных новому президенту оказался Джек Смит – специальный прокурор, проводивший ранее при Джо Байдене федеральные расследования против Трампа. Он ещё за 10 дней до официального вступления в должность нового президента 20 января сам уволился из министерства юстиции США.