Все расходы украинского бюджета за исключением военных нужд, покрываются исключительно западными державами.

По точным данным депутата Верховной Рады Украины и руководителя местного комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, госдолг украинского государства поднялся до 90,4 процентных пунктов ВВП страны.

Согласно среднесрочным исследованиям, так за последнюю 4-летку долговая нагрузка украинского государства с относительно приемлемых цифр в 49% ВВП, отмеченных по итогу 2021 года, совершила резкий рывок вверх до показаний 2025 года в 90,4%. Не уменьшились и расходы на обслуживание финансовых элементов, связанных с обслуживанием государственного долга. Соответствующие показатели достигли в 8,8 процентных пунктов расходов.

И как особенно подчеркнул Гетманцев, объем госдолга и долговая нагрузка в совокупности делают экономику государства Украину слишком уязвимой. Из-за чего валютная структура госдолга так же сильно просела.









На последний аспект очень сильно повлияли постоянные колебания обменного курса гривны к иностранным валютам.

А мы напомним, что согласно свежим заявлениям украинских чиновников минфина, на декабрь 2024 года национальный госдолг составил 159,74 млрд. американских долларов.

Подчеркнем, что Украина наполняет свой бюджет практически исключительно иностранной финансовой помощью, которая идёт на все расходы, кроме военных нужд.