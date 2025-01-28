Из-за ухода профильных сервисных автоцентров больше "денежных" бонусов будут получать владельцы автосервисов, которые решили остаться.

На территории России на 30% увеличился спрос на технические принадлежности и дополнительное оборудование для автомобильных сервисов. В годовом исчислении стали больше покупать и запчасти. Такие сведения приводят журналисты «газета.ру», ознакомившиеся с исследованиями профильных специалистов «ВсеИнструменты.ру».

По итогам 2024 года в сравнении с позапрошлым годом наблюдения показали, что на 30% выросли продажи специализированного оборудования автосервисов и расходных материалов, закупаемых юридическими лицами. Отметили в исследовании и средний рост таких покупок, поднявшихся на семь процентных пунктов.









Как оказалось, наибольшее количество закупок отмечается в категории автомобильные предохранители, которых стали закупать на 61% больше, чем в 2023 году. Прибавили в отношении интереса к себе и автомобильные аккумуляторы, показав рост в 39%, как и автоинструменты. Вызывали дополнительный интерес к собственному приобретению гидравлические блоки и инструменты для исправления дефектов автомобильных кузовов.

По мнению аналитиков отрасли, для них всплеск неожиданностью не стал: всё потому что из России стали уходить профильные автомобильные центры, тем самым «переложив» обслуживание иностранных моделей машин на плечи частников. Поэтому отечественные автосервисы не спасовали перед новым вызовом и решили увеличить набор доп. оборудования и собственного инструментария, необходимых для обслуживания и ремонта зарубежных авто.