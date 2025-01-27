Пока речь не идёт о штрафах, но всё может измениться.

В Москве на дорожном пространстве планируется установка новейшего комплекса «Эфир», умеющего не только делать съемку классических нарушений на трассах, но и самостоятельно фиксировать уровень «шумового загрязнения». По данным столичных транспортных чиновников, комплекс работает в полностью автономном режиме без привлечения человеческих специалистов, замеряя шум на шоссе. Причем комплекс уже выполнил все сертификационные требования и добился выдачу необходимых документов от Росстандарта.

Одно из главных назначений нового комплекса – это борьба с излишне шумными авто и двухколёсными транспортными средствами.

Испытания таких улучшенных камер проходили на протяжении четырех лет с периода с 2020 по 2024 годы. Сенсоры «шумовых камер» будут записывать сведения от мотоциклов и автомашин, различая звуки от 60 дБ и до 120 дБ.









Причем на нормальную работу камер не влияют крайне высокие или низкие температуры окружающей среды, позволяя функционировать пороговые колебания звуковых волн в коридоре от -45 до +45 градусов по Цельсию.

В скором будущем планируется разработать нормы «шумового поведения», зафиксировав предельный уровень нормальности таких звуковых колебаний. И в случае превышения такого порога будет установлена ответственность. Соответствующие изменения будут указаны в обновлённых законодательных актах.

Первое время камеры будут использоваться в режиме мониторинга, рассказал чиновник Максим Ликсутов.