Чем дешевле итоговый образец вооружения, тем больше такого оружия можно изготовить.

На просторах Интернета появились фотографии фрагментов отечественного беспилотника «Гербера», буквально «скроенного» посредством сборочных линий из недорогой фанеры и огромного количества классического белого пенопласта. Помимо такого дешевого фюзеляжа и наполнителя, новый российский дрон состоит из цифровой камеры и модема, необходимых для отправки оператору видеопотока, попутно вводя в заблуждение мобильные расчёты ПВО.

Известно, что «Гербера» может выступать не только в форме разведывательного аппарата или в форме дрона-мишени, но и быть самостоятельной боевой единицей, неся на борту уменьшенный заряд.









Прокомментировавший снимки специалист по цифровой связи и беспилотостроению заявил, что конструкция российского БЛА предусматривает для резкого масштабирования производства дрона лишь одну дорогую деталь – встроенный мотор.

«Гербера» при наличии местной сим-карты может подсоединяться к локальным операторам, передавая посредством обработки сигнала 4G-модемом цифровые данные российским специалистам.