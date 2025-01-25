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Madarator
США потребовали от Индии cгрузить российскую нефть с танкеров до 27 февраля
Но индийцы не готовы идти на такие уступки Вашингтону, если Москва и дальше продолжит продавать нефть дешевле 60$.

   Официальный Вашингтон обратился к властям Индии с требованием сгрузить российскую нефть с любых танкеров, на которых она находится в территориальной юрисдикции Дели. Причем индийские специалисты должны выполнить требование новой американской администрации в срок до 27 февраля 2025 года.

   Резонансное известие корреспондентам, в том числе и иностранным, сообщил высокопоставленный индийский чиновник.

   Так по словам Панкаджа Джайна, чьи слова приводят журналисты Reuters, к индийскому правительству обратились сотрудники американского Управления по контролю за иностранными активами. Где чиновники США пояснили, что 27 февраля это последний день, когда можно сгрузить нефть РФ с кораблей.

   После 27 февраля вступает в действие санкционные меры на оказание «нефтяного посредничества» иными государствами. Причем это не единственное ужесточение. В срок с 27 февраля по 12 марта должны быть и завершены все финансовые операции, связанные с расчётом за российскую нефть.

   В ответе заокеанским представителям правительства США Джайн заявил, что Индия не будет обращать на такие предупредительные советы Вашингтона, если нефть Москвы будет стоить Индии менее 60 долларов за баррель.

   А мы напомним, что речь в новости идёт о мерах санкционного давления, введённых на излёте правления администрации Джо Байдена, который подписал закон новых мер, ограничивающих нормальную работу нефтегазовой отрасли РФ.

   Под очередной санкционный молот правительства США попали множество коммерческих организаций нескольких смежных направлений: от нефтяных и газодобывающих и до буровых и страховых компаний. К таковым относятся «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Ингосстрах» и более двух десятков компаний по работе с нефтью. Затронули «санкции Байдена» и топ-чиновников российских нефтегазовых организаций. 

   По предположению вашингтонских чиновников, новейшие санкционные меры будут стоить российскому бюджету миллиарды долларов ежемесячно.

#сша #санкции #индия #санкции против россии #санкции на россию #санкции запада #российская нефть #сша и индия
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