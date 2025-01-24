Почему тогда у Пентагона до сих пор нет гиперзвука, а у России он есть, хотя "первооткрыватели" по Трампу – американцы, решительно непонятно.

Российские спецслужбы смогли заполучить работающий проект гиперзвукового вооружения у североамериканских военных специалистов, хранивших теоретическую разработку под большим секретом. Сама же утечка сверхсекретных данных, по мнению Дональда Трампа, случилась ещё во время президентской каденции Барака Обамы. Соответствующую беседу записали корреспонденты канала Fox News.

В своём интервью местным журналистам 47-й глава США заявил, что утечка сверхсекретной информации являлась преднамеренной.









По итогу журналистской беседы Трамп высказался в своей фирменной манере, когда завил, что специалисты по перспективному ракетному вооружению создадут заново настолько передовые ракеты, которые на порядок выйдут лучше, чем текущие российские. Новое оружие 78-летний политик назвал «сверхгиперзвуковыми».

И тут было бы очень интересно задать встречные вопросы: почему, если технологии гиперзвукового оружия создали первыми именно представители Штатов, то у США такого оружия до сих пор нет, когда у РФ давно есть и разных видов. В том числе наземного, морского и воздушного базирования.