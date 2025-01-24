В число избранных войдут богатейшие люди со всего земного шара.

Бункер со всеми признаками роскоши начнут возводить на территории Североамериканского государства к середине следующего года. И как информирует собственных читателей журналисты газеты Daily Mail, подземное убежище предназначено прежде всего для крупных миллионеров и миллиардеров, если с планетой Земля приключится какой-нибудь из глобальных катаклизмов техногенного или природного характеров.

Соответствующие грандиозные строительные планы озвучили специалисты коммерческой фирмы SAFE. По их словам бункер самого высокого элитного уровня появится на территории США. Причем возведение обойдется в 300 млн. американских долларов. За эту цену найдут надёжное укрытие 625 богатеев со всей планеты Земля. Укрытие им может понадобиться в случае различных планетарных невзгод.

Стала известна и цена удовольствия в опции «глобальная безопасность». Так пропуск в многоэтажный бункер обойдется в 20 млн. американских долларов.









За такой членский взнос у обитателей защитного периметра будет свое жилое помещение с самыми роскошными интерьерами, медицина с задействованием блоков ИИ и множество оздоровительных программ.

Для сглаживания негативного эффекта пребывания в замкнутом пространстве бункера на выбор для мультимиллионеров всегда к услугам бассейн, узкопрофильные рестораны, боулинг и даже скалодром.

И хотя в бункере будут жить порядка 600 человек, американская фирма получила уже не менее нескольких тысяч обращений со всего земного шара, желающих приобщиться к жизни в сверхзащищенном сооружении.