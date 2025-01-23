Новые модели смартфонов почти не имеют выигрыша по своим техническим характеристикам над предшественниками двух- или трехлетней давности.

В Североамериканском государстве по итогу второй половины года жители страны стали делать осознанный выбор в пользу старых моделей мобильных телефонов Apple, появившихся на прилавках офлайн-магазинов или сетевых маркетплейсов в 2023 году или раньше. Соответствующие исследования сделаны специалистами профильной компании Consumer Intelligence Research Partners.

Представители CIRP указали, что актуальное поколение Эппл заняло 68 процентных пунктов мобильного рынка. Что интересно, каждый третий в этом ряду телефон был неактуальным поколением, составив в процентном отношении цифру в 32 единицы. iPhone 14 занял долю рынка в 16%. iPhone 15 и iPhone SE 8 и 5 процентов соответственно.









Объяснили авторы исследования и что это значит. По мнению сотрудников CIRP, американцы видят, что выпущенные два или три года назад старые модели Apple достаточно хорошо функционируют и сейчас, и не так сильно устаревают, как наверное хотелось бы производителю. Поэтому в канун праздников обычные американцы сделали свой выбор в пользу экономии, приобретая сильно подешевевшие цифровые девайсы.

А если же посмотреть на рынок актуальных мобильных телефонов, то флагманом в переносном и прямом смыслах оказался iPhone 16 Pro Max, чей объем продаж был эквивалентен доле в 23%. Тогда как интерес к iPhone 16 Pro и iPhone 16 оказался на уровне 16 и 21% соответственно.

А вот что точно должно опечалить боссов Купертино, так это падение позиций на обширнейшем китайском рынке, где местные покупатели стали делать свой выбор в пользу национальной продукции мобильных телефонов, выпущенных техногигантами КНР.