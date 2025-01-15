К 2030 году высокоскоростной доступ в Интернет должен появиться в каждом малонаселённом пункте России.

В 2025 году на территории 1600 малочисленных населенных пунктов появится высокоскоростной мобильный доступ в сеть Интернет. О планах на текущий год рассказали в Минцифры России, подведя итоги соответствующего голосования.

Сама процедура по выбору деревень, где должен появиться доступ к высокоскоростному каналу беспроводной связи, стартовала 5 августа прошлого года и длилась три с половиной месяца до 17 ноября. Голосование осуществлялось посредством почты и ресурса Госуслуг.

Своеобразным лидером в волеизъявлении граждан оказался населённый пункт Липники из Краснодарского края, второе и третье места разделили поселения Чепорово и Юнкер – соответственно расположенные в ярославском регионе и Якутии.

Такое голосование для россиян не в новинку – первое такое событие состоялось ровно три года назад. А всего с 2021 года использовать мобильный интернет смогли порядка 5500 малонаселённых поселений.

По амбициозному плану правительства РФ интернет-связь и мобильные сети к 2030 году должны заработать во всех н.п., численность населения которых начинается от 100 человек.

А мы напомним, что мобильные сети четвертого и пятого поколений обеспечивают высокие скорости передачи данных даже в удаленных регионах. Для улучшения покрытия в сельской местности операторы устанавливают базовые станции с усилителями сигнала. LTE/5G позволяет обеспечить широкополосный доступ к интернету без необходимости прокладки кабелей. Хотя в России о пятом поколении работающих мобильных сетей речь вести пока все ещё равно рано.