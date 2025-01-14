Дешевые энергоресурсы, на которых зиждилось высокое благосостояние Европы, поступавшие большой частью из России, теперь стали энергетическим оружием в руках Украины. Из-за чего европейский континент погрузится в пучину дефицита газа и нефти, о чем рассказывается в свежей публикации от Responsible Statecraft.
И как уверены иностранные корреспонденты, из-за нехватки энергоресурсов даже до этого лучшие соседи между собой начнут схватку за покупку нефти и газа. Ещё больше усугубят ситуацию постоянные попытки украинских спецслужб тем или иным способом вывести из игры подводный газопровод «Турецкий поток». Надо ли говорить, что в таком случае цена на ископаемое топливо на территории ЕС будет чуть ли не по цене золота.
Вместе с тем больше других ощущают на собственном кошельке игры политиков обыкновенные европейские граждане. Тем более без мира на Украине глупо ожидать, что цены за отопление и электричество для простых европейцев устремятся вниз или хотя бы замрут на месте.
А мы вспомним, как ровно сутки назад украинские военные запустили ударные дроны по компрессорному блоку станции «Русская», размещенной в н.п. Гай-Кодзор. Именно этот компрессорный узел задействован в перекачке отечественной газовой смеси по трубам «Турецкого потока».
В Европе же по поводу атаки отметились дежурными замечаниями по поводу собственной «обеспокоенности» инцидентом, хотя в случае прекращения нормальной работы станции урон прежде всего получат европейцы, которые выбрали политиков, неспособных влиять на Киев. Хотя Европа значимо помогала и продолжает помогать украинскому государству.