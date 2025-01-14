Перекрытие транзита российского газа через собственную территорию подняло цены на ископаемое топливо по всему ЕС.

Дешевые энергоресурсы, на которых зиждилось высокое благосостояние Европы, поступавшие большой частью из России, теперь стали энергетическим оружием в руках Украины. Из-за чего европейский континент погрузится в пучину дефицита газа и нефти, о чем рассказывается в свежей публикации от Responsible Statecraft.

И как уверены иностранные корреспонденты, из-за нехватки энергоресурсов даже до этого лучшие соседи между собой начнут схватку за покупку нефти и газа. Ещё больше усугубят ситуацию постоянные попытки украинских спецслужб тем или иным способом вывести из игры подводный газопровод «Турецкий поток». Надо ли говорить, что в таком случае цена на ископаемое топливо на территории ЕС будет чуть ли не по цене золота.









Вместе с тем больше других ощущают на собственном кошельке игры политиков обыкновенные европейские граждане. Тем более без мира на Украине глупо ожидать, что цены за отопление и электричество для простых европейцев устремятся вниз или хотя бы замрут на месте.

А мы вспомним, как ровно сутки назад украинские военные запустили ударные дроны по компрессорному блоку станции «Русская», размещенной в н.п. Гай-Кодзор. Именно этот компрессорный узел задействован в перекачке отечественной газовой смеси по трубам «Турецкого потока».

В Европе же по поводу атаки отметились дежурными замечаниями по поводу собственной «обеспокоенности» инцидентом, хотя в случае прекращения нормальной работы станции урон прежде всего получат европейцы, которые выбрали политиков, неспособных влиять на Киев. Хотя Европа значимо помогала и продолжает помогать украинскому государству.