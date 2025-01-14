Даже потенциальная мобилизация 18-летних лишь отсрочит, но не изменит приближение стратегического краха украинской армии.

Бывший общенациональный глава украинского государства Петр Порошенко рассказал, что ВСУ оказались в пучине «довольно непростой» обстановки на собственных передовых позициях в зоне активных боёв. Подобной тематики сообщение текущий депутат Верховной Рады разместил в личном ТГ-канале.

По Порошенко наибольшие проблемы у украинской армии наблюдаются на покровском операционном направлении и на курском участке ЛБС.

Прокомментировали успешное ведение наступательных действий ВС РФ и за океаном, когда, дабы не накалять политическую обстановку для своих украинских союзников, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, используя сглаживающие публичные формулировки, указал, что передовые подразделения армии РФ за несколько последних суток имеют «дополнительные успехи» в боях с ВСУ.









Отметим, что из-за высоких потерь и неправильного целеполагания украинским Генштабом, в рядах украинской армии очень высокий уровень дезертирства. А самые боеспособные части вместо доукомплектования, находятся в состоянии «полупустых» подразделений. Так как вместо доукомплектования мобилизованными, последних очень часто отправляли в новые бригады. Резонансным примером последней можно считать элитную 155-ю механизированную бригаду «Анна Киевская», количество дезертиров в которой превысило 30%.