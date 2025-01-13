Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Вагенкнехт: Без дешевых российских нефти и газа Германии грозит деиндустриализация
С каждым днём текущей политики действующих властей ФРГ Германия всё ближе от деиндустриализации.

   С каждым днём текущей политики действующих властей ФРГ Германия всё ближе от деиндустриализации. Соответствующую уверенность выразила известный немецкий политический деятель Сара Вагенкнехт. По поводу гипотетического довольно пессимистичного будущего Германии женщина высказалась в рамках съезда собственной партии.

   Так на встрече участников политического объединения «Союз Сары Вагенкнехт» в Бонне, Вагенкнехт заявила, что над ФРГ не только нависла деиндустриализация, но и падение уровня жизни и скатывание по линии социальной защищенности в глубокую пропасть. Трансляцию выступления главы партии вёл канал Welt.



   Так же руководительница собственной политсилы сделала акцент на том, что официальный Берлин остро нуждается в дешёвых газе и нефти, а вот популизм политиков должен быть отправлен на свалку бытовых отходов. И если всё получится сделать как надо, то немецкие компании, как и иностранные, не покинут территорию Германии.

#германия #германия газ и нефть #германия рискует стать страной-банкротом #деиндустриализация #союз сары вагенкнехт
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
4
Двигаясь со стороны Славянска российские войска приблизились к важной для ВСУ трассе Т0515
2
Боец ВС РФ модернизировал систему РЭБ для военной техники, увеличив радиус действия до 300 метров
+
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
2
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
12
XFX показала 4-х слотовую Radeon RX 9070, оснащенную тремя 8-контактными разъемами питания
11
Анонсирован первый планшет, использующий Snapdragon 8 Elite
+
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
6
Military Watch: Танковая промышленность Южной Кореи укрепляет мировое лидерство с программой K3
3
Компания iQOO будет использовать прямые экраны для всей своей линейки смартфонов в этом году
+
ВС РФ выходят к дороге Т0515, соединяющей Константинополь и Покровск
+
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
3
Bloomberg: Кир Стармер обсудит с Зеленским развёртывание британских миротворцев
+
OnePlus 13R начинает получать обновление OxygenOS 15.0.0.403 всего через два дня после запуска
+
В Nintendo Switch 2 будет использоваться формат карт памяти microSD Express
+
RTX 5090 для ноутбуков прошла первые тесты и показала нестабильную производительность
+
CDPR ответила на слухи о сотрудничестве со Sweet Baby Inc., но геймеры остались недовольны
2
Представлена первая в мире разгоняемая память DDR5 RDIMM со скоростью 6000 МТ/с и объемом до 256 ГБ
+
Появилась информация ключевых деталей iPhone 16E / SE
+
Моноприводный кроссовер Xiaomi YU7 будет развивать скорость до 240 км/ч
+

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
168
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
20
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
39
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
5
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
23
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
15
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
19

Сейчас обсуждают

Bernigan
00:18
DLSS работает здесь и сейчас прямо в ФХД, я читаю и ужасаюсь бреду который про него тут пишут. Это выше написало "честное зло", какое зло, почему зло, какая нафиг разница как картинка получается, вам ...
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
polkten
00:17
Скоро 3 года непрерывных поражений ВСУ и тольковыигрывания МО РФ, а мало того, что Донецкая и Луганская области не под контролем РФ, так и ещё и Курская уволена в хохлы вчерашним числом. Чудеса, да и ...
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
Денис Kipik
00:17
Неа, ничего подобного. Имею i5 9300h, да проц уже не очень, но все равно отмечу что он просто на ровном месте задыхается в вин11. К тому же не у всех сейчас новейшие core и ryzen, я уверен многие ещё ...
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
Вячеслав Толмачёв
00:12
Там же прыщики, а ты же скучный обыватель я забыл
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
nonses84
00:12
Скайнет походу не сильно то и маскируется
Sky-T1 — модель «рассуждающего» искусственного интеллекта, которую можно обучить менее чем за $450
Фауст Гете
00:09
Длсс 4 будет на всех картах. Но полный список технологии в нем, будет доступен не всем. Если перевести с хуанговского языка то 4 длсс сделан для 50 серии,. Но так же поможет обновить генерацию кадро...
NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
Зубков Макляйн
00:02
Marley
Gigabyte проставила Brix с процессором AMD Ryzen 7 8840U
Зубков Макляйн
00:01
Marley
Gigabyte проставила Brix с процессором AMD Ryzen 7 8840U
LastAtlant
23:59
Всем бы так)
Bild: из-за сильного снегопада 29 человек почти на неделю застряли в британском пабе
Виктор Рыбьяков
23:58
Статья - просто утонуть можно, эти ребра не оптимизируют поток, они побольшей части нужны чтобы сделать эти красивые ямочки.
У Geforce RTX 5090 самый дорогой за всё время радиатор для графического процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем