С каждым днём текущей политики действующих властей ФРГ Германия всё ближе от деиндустриализации.

С каждым днём текущей политики действующих властей ФРГ Германия всё ближе от деиндустриализации. Соответствующую уверенность выразила известный немецкий политический деятель Сара Вагенкнехт. По поводу гипотетического довольно пессимистичного будущего Германии женщина высказалась в рамках съезда собственной партии.

Так на встрече участников политического объединения «Союз Сары Вагенкнехт» в Бонне, Вагенкнехт заявила, что над ФРГ не только нависла деиндустриализация, но и падение уровня жизни и скатывание по линии социальной защищенности в глубокую пропасть. Трансляцию выступления главы партии вёл канал Welt.









Так же руководительница собственной политсилы сделала акцент на том, что официальный Берлин остро нуждается в дешёвых газе и нефти, а вот популизм политиков должен быть отправлен на свалку бытовых отходов. И если всё получится сделать как надо, то немецкие компании, как и иностранные, не покинут территорию Германии.