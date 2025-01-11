Из-за дорогого газа промышленность Германии сократилась и стала переезжать на территорию США.

«Северный поток» будет перезапущен, если власть перейдет к представителям политической партии «Альтернатива для Германии». Соответствующее заявление сделала одна из руководителей немецкой партии с правым уклоном Алиса Вайдель на большом партийном съезде. Об этом пишет сетевой ресурс «Страна.ua».

Как заявила глава политсилы, «Северный поток» обязательно должен быть введен в эксплуатацию и мы это сделаем. Также она сказала, что ветряки на территории Германии будут демонтированы.









И, наконец, Вайдель пообещала всё возможное сделать, чтобы в ФРГ снова заработали атомные электростанции. Не забыла высокопоставленный политик и про угольные станции, которые не должны быть закрыты, а наоборот должны работать ещё больше.

11 января Вайдель получила выдвижение от членов партии на должность федерального канцлера. На сегодняшний день АдГ находится на втором месте по популярности в ФРГ. Добавила популярности партии довольно активная поддержка Илона Маска.

Будущие выборы в немецкий парламент состоятся 23 апреля.