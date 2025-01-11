Выстрел из шести стволов АК-630 надвое "перепилит" американский БМП Bradley.

Созданные к началу 1950 года советские броневики БТР-152 уже давно не стоят на вооружении советской и российской армий, но это правило совсем не касается иностранных ВС, нашедших некоторые свои плюсы в бронированной колёсной технике 75-летней давности. К таковым можно отнести ангольскую, кубинскую и иные армии.

Разумеется, часть применяемых технических и военных решений такой техники сильно устарела, но местные кулибины, в особенности в небогатых странах, таких как Йемен, смогли творчески переосмыслить советскую классику, вооружим вместо стандартного 7,62-мм пулемёта СГМБ «военный автобус» куда более мощным и современным решением из мира морских пушечных установок.





Первоначальный вариант с пулемётом калибра 7,62-мм





Речь идёт об интеграции в бортовую систему вооружения одного из йеменских БТР-152 шестиствольного блока вращающихся стволов калибра 30-мм, больше известного как морская пушка АК-630. Скорострельность такой системы позволяет поддерживать темп стрельбы до 5000 выстрелов в минуту. Мощность порохового заряда осколочно-фугасного зажигательного патрона ОФ-84 в 45 грамм достаточна для поражения наземных целей на максимальном расстоянии в 8 километров. Помимо ОФЗ, есть ещё и осколочный выстрел со снарядом весом в 800 грамм.





"Йеменская версия" БТР-152 с АК-630





Современные аналоги таких пушек, например АК-630М-2 «Дуэт», позволяют стрелять с темпом и до 10000 выстрелов в минуту, используемые на отечественных малых ракетных кораблях проекта 21631 и устанавливаемые на БДК проекта 11711 «Пётр Моргунов».