В ответ Россия может ограничить экспорт урана и титана, а Китай поддержит ограничением экспорта в Штаты редкоземельных элементов, в том числе лития для производства АКБ.

Джо Байден может сделать прощальный «подарок» для Китая и России, подписав документ об ограничении зарубежных поставок электронных блоков искусственного интеллекта, производством которых занимается корпорация Nvidia. Как объяснили журналисты Bloomberg, 82-летний Байден не хочет, чтобы американские чипы с ИИ получили Москва и Пекин.

Как выяснили зарубежные корреспонденты, Байден уверен, что достойна использовать американские технологии, воплощенные в программно-аппаратном продукте Nvidia, только группа ближайших союзников Вашингтона, состоящая из 19 государств.

Остальные страны должны лишь довольствоваться лимитом, введенным федеральным правительством США. Но помимо «остальных стран», есть ещё и третья группа, в которую должны войти 20 государств, которые должны получить максимальные ограничения. Не трудно догадаться, что как раз в этот список и входят РФ и КНР.

Сообщают западные работники прессы и о месте Украины в данном файле. Украинское государство заслужило право попасть в список не союзников, но и не оппонентов США. То есть в категорию «остальных стран», на владение чипами с ИИ, производимыми в Штатах, в отношении которых действует определенный лимит, но не такой жесткий, как на Россию и Китай.

Синим - первая группа, желтым - вторая группа, розовым - третья группа.

Прокомментировали данную статью и представители Nvidia, заявившие, что им такой подход уходящей администрации Вашингтона совсем не нравится, так как Москва и Пекин всё равно найдут способ, как заполучить их продукцию для работы с ИИ, но вот экономический рост Североамериканского государства точно замедлится, как и повысится риск для США потерять роль флагмана.

Данные санкции могут быть введены на днях.