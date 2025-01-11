Кажется на Украину с приходом Трампа к власти, могут повесить не только пожары в Лос-Анджелесе.

Датские власти отправили большую часть тяжелой бронетехники и не только её, для нужд украинской армии, из-за чего военная операция США по установлению контроля над Гренландией с самой высокой долей закончится полным успехом. О неспособности датских военных противостоять экспедиционному корпусу армии Штатов рассказали журналисты Politico.

Как пояснили зарубежные корреспонденты, военный потенциал союзников по североатлантическому альянсу не сопоставим.

Так в распоряжении США находится оборонный бюджет в 948 млрд. долларов – больше нет ни у одной страны мира по части размера военного бюджета. Так же на стороне США превосходство в личном составе, где в действующей армии служат порядка 1,3 млн. военных. Есть доля американских военнослужащих, присутствующих на гренландской базе правительства США.

Вместе с тем оборонный бюджет датской армии немногим меньше 10 млрд., а численность солдат и офицеров не более 17 тыс. человек. Большинство танков и дальнобойных артиллерийских установок местных ВС оказались у ВСУ.

И хотя с самой высокой вероятностью военная победа в битве за Гренландию окажется у США, Копенгаген может одержать юридическую победу, если спросит юристов, должны ли военные Евросоюза вмешаться в эту битву на стороне Дании, как и узнать, готово ли НАТО защитить Гренландию, так как последняя принадлежит стране-члену военно-политического блока, и совершенно неважно, что нападающей страной окажется другой член НАТО.