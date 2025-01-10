После потери Соледара, отбитого бойцами "Вагнера" в 2023 году, Украине стал грозить "соляной кризис".

Новое месторождение соли, которое согласно относительно недавним обещаниям украинского президента, должно обеспечить хлоридом натрия всю Украину, оказалось законсервировано. Об очередном несбывшемся обещании Владимира Зеленского рассказал руководитель местных органов власти Мирослав Белецкий в беседе с журналистами «Укринформ».

В корреспондентском интервью речь шла о пластовых залежах соли, разрабатываемых на гигантском Теребовлянском месторождении.





Теребовлянский карьер







Как пояснил чиновник, владельцы шахтного предприятия не смогли найти между собой общий язык и обратились в суды для решения споров хозяйствующих субъектов. Поэтому вместо добычи соли и соответствующих победных реляций, украинским органам власти приходится самим использовать всё своё влияние, чтобы враждующих владельцев шахт помирить. Иначе о полноценной добыче соли шахтным способом можно забыть. Так же по периметру места добычи выставлена внешняя охрана.









А мы напомним, что раньше солью всё украинское население обеспечивала донбасская фирма «Артемсоль», расположенная в освобождённом «вагнеровцами» Угледаре. Именно здесь на Артемовском месторождении добывалась вся украинская соль. После того как Угледар перешел под контроль ВС РФ, местная соль перестала продаваться в украинских магазинах. После чего Зеленский взял обещание обеспечить всех собственных граждан солью, добываемой на Закарпатье.