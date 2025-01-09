Побеждает не вооружение, а подготовленные и мотивированные солдаты и офицеры. С последним в ВСУ сейчас большие сложности.

Существенная часть актуального американского вооружения, причем одного из самых тяжелых в ударном смысле, получена украинской армией. Речь прежде всего идёт о танках Abrams M1, истребителях F-16AM и дальнобойных высокоточных боеприпасах ATACMS. Но данные типы оружия оказались бессильны в попытке Киева добиться ощутимого успеха на поле боя. Хотя украинские власти по началу надеялись не только успешно выстоять в обороне, но и прорваться к Крыму и вынудить Россию подписать капитуляцию. Теперь же речь идёт не о проигрыше РФ, а о желании не рухнуть в пучину поражения самой Украине. Не такого исхода от зарубежной военной техники ожидали в Киеве, передал журналистам Reuters на условиях приватности беседы один из американских высокопоставленных функционеров.









И хотя ещё не всё такое оружие дошло до украинских военных, ещё ожидая своего часа на поле боя, можно с высокой вероятностью признать, что серьёзные успехи, о которых так мечтал официальный Киев, при помощи американских типов вооружения не достигнуты.

А мы отметим, что побеждает не оружие, а куют победу прежде всего люди, управляющие вооружением. А с последним фактором в сегодняшней украинской армии настоящие проблемы: из-за неправильного целеполагания наиболее опытный и мотивированный костяк ВСУ выбит в трудных боях периода 2022-2023 годов, а новобранцы, насильно привлеченные в украинскую армию, не горят большим желанием отправиться в качестве штурмовиков под удары многотонных российских планирующих бомб и бесчисленного количества артиллерийских снарядов ВС РФ. Отсюда и результат.