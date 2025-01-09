Уступают российскому истребителю и F-22 и F-35.

Отечественная госкорпорация Ростех сообщила об очередной отправке партии российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков в войска. Речь идёт о Су-34НВО и Су-57, где первый является представителем авиационного поколения 4++, а второй представителем 5-го поколения истребителей.

Предполагается, что переданные Су-57 и Су-34 сразу отправятся в зону проведения спецоперации на Украине, зримо увеличивая темп продвижения вперёд наземных штурмовых частей ВС РФ.









Как пояснили в «Ростехе», лётчики восторженного отзываются об обеих воздушных машинах, где Су-34 получает долю заслуженных комплиментов за боевые характеристики и возможность использовать планирующие бомбы наряду с наступательным ракетным вооружением, а Су-57 провозглашен «королем неба».

Почему именно Су-57 «король неба», пояснил глава ГК Сергей Чемезов. По его словам возможность осуществлять боевую работу в сложной помеховой обстановке и атаковать множество наземных и воздушных целей разнообразным оружием и есть то самое авиационное совершенство.









А теперь разберемся почему Су-57 не только лучший и самый современный российский самолёт, но и на голову выше своих западных конкурентов. Всё из-за возможности показывать на практике большую огневую мощь и возможность выбирать боеприпас для уничтожения цели, так как ассортимент ракет для «Пятьдесят седьмого» шире, чем таковой для американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.