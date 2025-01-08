Главная проблема 155-й механизированной бригады – это не плохие командиры, а не желающие служить насильно мобилизованные солдаты, не имеющие никакого опыта воинской службы.

Высокопоставленный украинский военный, занимающий должность руководителя Сухопутными войсками ВСУ, объявил, что на крайне негативном фоне случаев массового дезертирства в элитной бригаде «Анна Киевская», чье вооружение в основном зарубежное, будут новые офицеры. Так же Михаил Драпатый признал собственную вину в плохой боеспособности бригады, чьей подготовкой занимались лучшие французские инструкторы французского МО. Такое сообщение появилось в публичном ТГ-канале сухопутных ВС украинской армии.

Помимо резонансного сообщения, генералитет ВСУ запустил горячую линию, на которой изложить свои жалобы могут солдаты соединения, чтобы «усилить ситуацию нормальности» в 155-й механизированной бригаде.

В качестве пожарных мер Драпатый организовал встречу с французскими репортёрами, которым рассказал, что иной печальной ситуации ожидать и не приходилось, потому что соединение бригадного уровня буквально материализовали из воздуха, организовав новую бригаду всего за несколько месяцев.









И как пояснил Драпатый, в целях «работы над ошибками» в бригаду теперь наберут опытных офицеров и командиров от низового и до высшего звена.

А мы напомним предысторию «Анны Киевской», которая была создана и обучалась на территории пятой республики. Чей руководитель МО в торжественной обстановке рассказал, что под кураторством наиболее опытных французских инструкторов обучались порядка 2300 украинских новобранцев. К осени обученные солдаты с иностранными вооружением и экипировкой вернулись на Украину, где сразу же лишились своего командования.

Дальше бригаду перекинули под Покровск, где в оборонительных боях соединение потеряло множества военных, многие из которых, не выдержав интенсивности сражений с ВС РФ, буквально ушли с боевых позиций, растворившись в украинском тылу в количестве 1700 человек.