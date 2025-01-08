Никто не мог предположить, что отечественные специалисты по ракетному вооружению всего за год придумают новейшую БРСД.

Российская армия внезапным появлением на своем вооружении мобильного грунтового комплекса «Орешник» и его последующего скорого использования для атаки цели военной направленности на Украине буквально спутала все карты высшему командованию Великобритании, которое внезапно осознало, как уязвима вся территория страны к угрозам баллистического плана. Об гипотетической опасности новейшей гиперзвуковой ракеты, в случае если у российского руководства не останется выбора в её применении по военным объектам Великобритании, рассказали в свежей статье издания Military Watch Magazine штатные колумнисты.









В публикации раскрывается уязвимость Соединенного королевства перед атаками ракет с баллистической траекторией движения. Всё меньше в этом сомневающихся английских военных стало после атаки днепропетровского «Южмаша», вызвавшего гигантский резонанс по всему миру. Потому что ни один из современных украинских радаров так и не смог отследить полёт дальнобойного баллистического боеприпаса российских военных, запустивших ракету из защитного периметра полигона Капустин Яр.









Как пояснили в MWM, собственное противоракетное вооружение Лондона вряд ли справится с дальними атаками или головными частями ракет, оснащенными множественными разделяющимися боеприпасами. Именно таковым является БРСД «Орешник», чья головная часть движется в слое разогретой плазмы со скоростью до 11 Махов, после чего в квадрате цели на большой высоте активируется платформа разведения с шестью отдельными самоприцеливающимися блоками, чье боевое оснащение так же может быть множественным.