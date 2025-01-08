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MWM: Британии будет трудно избежать поражения "Орешником", если ВС России его применит
Никто не мог предположить, что отечественные специалисты по ракетному вооружению всего за год придумают новейшую БРСД.

   Российская армия внезапным появлением на своем вооружении мобильного грунтового комплекса «Орешник» и его последующего скорого использования для атаки цели военной направленности на Украине буквально спутала все карты высшему командованию Великобритании, которое внезапно осознало, как уязвима вся территория страны к угрозам баллистического плана. Об гипотетической опасности новейшей гиперзвуковой ракеты, в случае если у российского руководства не останется выбора в её применении по военным объектам Великобритании, рассказали в свежей статье издания Military Watch Magazine штатные колумнисты.



   В публикации раскрывается уязвимость Соединенного королевства перед атаками ракет с баллистической траекторией движения. Всё меньше в этом сомневающихся английских военных стало после атаки днепропетровского «Южмаша», вызвавшего гигантский резонанс по всему миру. Потому что ни один из современных украинских радаров так и не смог отследить полёт дальнобойного баллистического боеприпаса российских военных, запустивших ракету из защитного периметра полигона Капустин Яр.



   Как пояснили в MWM, собственное противоракетное вооружение Лондона вряд ли справится с дальними атаками или головными частями ракет, оснащенными множественными разделяющимися боеприпасами. Именно таковым является БРСД «Орешник», чья головная часть движется в слое разогретой плазмы со скоростью до 11 Махов, после чего в квадрате цели на большой высоте активируется платформа разведения с шестью отдельными самоприцеливающимися блоками, чье боевое оснащение так же может быть множественным. 

#великобритания #инопресса о российском вооружении #орешник #брсд #брсд орешник #инопресса о вс россии #гиперзвуковые ракеты #гиперзвуковые технологии #капустин яр
Источник: militarywatchmagazine.com
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