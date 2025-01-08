82-летний политик не смог объяснить Зеленскому, что украинское государство не нужно в североатлантическом альянсе.

47-й президент Североамериканского государства Дональд Трамп, который ещё не получил официально должность руководителя США, решил высказаться в адрес действующего главы Белого Дома 82-летнего Джо Байдена и его действий на внешнеполитическом направлении. Из-за чего последний, по утверждению Трампа, напрямую виноват в возникновении самого крупного вооруженного конфликта высокой эффективности после ВОВ. Речь идёт о вине Байдена и его администрации в военном противостоянии Украины и России.

По мнению 78-летнего политика, объявленного публично в резиденции Мар-а-Лаго, Байдену в своё время следовало бы подыскать более компетентную команду. В таком случае с самой высокой вероятностью российское политическое руководство никогда бы не провело СВО на Украине. Но Байден с собственной командой советников не знал что делает, именно поэтому российская спецоперация на Украине началась. Не в последнюю очередь из-за некомпетентности 46-го президента США и его команды, резюмировал Трамп.

По словам же нового американского президента, он лично понимает, как и понимает его администрация, что нужно делать.