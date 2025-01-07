Вероятно всё из-за нового "блестящего" контрнаступа в курское приграничье.

Экс-генерал американской армии, а ныне высокопоставленный чиновник в качестве представителя 47-го президента США по Украине Кит Келлог, не приедет в Киев в ближайшие дни. Хотя ранее иностранная пресса утверждала, что Келлог должен был посетить украинскую столицу в первых числах января. О переносе сроков информирует собственных читателей Reuters. Как заявлено в публикации, поездка Келлога в Киев состоится лишь после вступления 78-летнего Трампа в должность американского общенационального лидера.

Теперь же даже приблизительная дата поездки представителя Трампа на Украину неизвестна, как и неизвестна причина переноса посещения Киева.









А мы напомним, что украинский президент в более ранних интервью заявил, что новая власть Североамериканского государства должна дать Киеву гарантии безопасности, подобные тем, которые есть у Израиля. То есть по мнению Зеленского в случае гипотетической атаки по украинским объектам российских ракет американские ВС должны вмешиваться в перехват, как наземными, так и воздушными инструментами. Только при таких условиях Зеленский согласится договариваться с Москвой.