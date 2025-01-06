Украинский президент хочет предложить Трампу покупку вооружения за деньги, которые Украине не принадлежат.

Украинский президент обращался к 47-му президенту США с пожеланием приобрести американское вооружение на сумму 300 млрд. долларов российских иностранных активов. Соответствующие признание Зеленского прозвучало во время беседы с американским блогером Лексом Фридманом, ведущим популярные подкасты.

Как сказал общеукраинский лидер, выдайте Украине 300 млрд. американских долларов, изъятых из российских активов и мы приобретем на эту гигантскую сумму оружие производства североамериканской промышленности. По мнению Зеленского, это была бы архивыгодная сделка для федерального правительства Штатов, получившего таким образом инъекцию больших инвестиций в национальный ВПК.

Подчеркнем, это не первый такой словесный выпад со стороны Зеленского. Ещё в минувшем ноябре украинский лидер замороженные финансовые активы в РФ прямо называл именно «украинскими деньгами».

Напомним, что на территории ЕС и Австралии присутствуют различные активы принадлежности Банка РФ на сумму в 260 млрд. евро. Значимая часть в 210 млрд находится в странах ЕС.

По мнению российских властей заморозка суверенных активов РФ на Западе это обычный акт воровства.