Монета была выпущена 1999 году и приурочена к 275-летию Санкт-Петербургского монетного двора.

Одна из российских интернет-платформ вызвала у отечественных нумизматов признак неподдельного оживления. Всё в дело в довольно привлекательном лоте. Речь идёт о продаже в рамках классических торгов, на которых обеспеченным российским и иностранным коллекционерам предлагается поучаствовать в конкурентной борьбе за право выкупа монеты номиналом в 200 рублей. О том, что эта монета явно непростая, должна лишний раз прямо намекнуть стартовая цена. Так продавец просит за финансовый эксклюзив материального характера порядка 1,83 млн. рублей. Причем такая цена 100% будет выше, так как это лишь стартовая цена, предложенная на торгах.

Сама монета представляет собой дензнак, воплощенный в серебре 900-й пробы. Но что больше удивительно, что монета весит не несколько десятков граммов, а ровно 3 килограмма.

Выпущен же предмет желания почти любого нумизмата в рамках юбилея монетного двора с пропиской в Санкт-Петербурге, которому в 1999 году исполнилось 275 лет.

Подстегнуло монету в стоимости и выпускное лимитирование. Всего отчеканили 150 таких монет.









Отметим, что в прошлом году Санкт-Петербургский монетный двор отпраздновал круглую дату в 300 лет. И желающие сохранить это событие в виде очередных серебряных монет достоинством 3 и 200 рублей могут их соответственно приобрести. Правда единственный тираж в 50 экземпляров, вряд ли позволяет надеяться, что купить монету удастся всем заинтересованным покупателям.

И как указали сотрудники журналистского коллектива «Родины», новую юбилейную монету в открытом доступе вряд ли удастся легко обнаружить и соответственно, выкупить. Эксперт по продаже таких товаров пояснил, что нижняя планка покупки такого рублевого актива в виде монетного серебра будет примерно 200 тыс. рублей. Но это в «идеальных условиях». С наибольшей вероятностью торги за такие экземпляры стартуют от 500 тыс. сегодняшних рублей и выше.

На стоимость коллекционных монет, помимо коллекционной редкости, влияют состояние лота, ажиотаж на рынке предложений и стоимость металла на биржевых площадках, как и некоторые другие факторы.