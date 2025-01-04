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Журналист Репке: Через несколько недель бои могут начаться уже в Днепропетровской области
Украинское командование перебрасывает усиление на административные границы западной части Днепропетровской области.

    Передовые подразделения российских штурмовиков времени зря не теряли и уже приблизились к административной границе Днепропетровской области на семь километров. В переводе с военного языка «на обычный» это означает, что первые боестолкновения контактного типа между российской армией и украинской на землях Днепропетровщины могут начаться всего через несколько семидневок. О том, что новой ареной жарких сражений может стать новая украинская область, о чем своим читателям рассказал штатный колумнист Bild Юлиан Репке.

   Военный блогер написал, что несмотря на все прикладываемые украинским Генштабом усилия, сдержать наступательный порыв ВС РФ украинской стороне не получается.



   Причем продвижение отечественных штурмовиков идёт по грамотной военной науке, когда наиболее плотные оборонительные порядки ВСУ с сильнейшими фортификационными узлами обходятся по менее укрепленным флангам. Так Покровск уже войска РФ огибают с южной стороны.

   И если для украинского Генштаба мрачная тенденция продолжится, что придётся окопы рыть не только в Донецкой, но и в Днепропетровской области.

   Фиксирует отступление украинских военных и командир ВСУ с полевым позывным «Мучной», который написал в личном блоге об отходе нескольких подразделений ВСУ к западной границе Днепропетровщины.

#новости #украина #сво #юлиан репке #днепропетровская область
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