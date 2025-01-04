Российская разведка нащупала слабую брешь в украинской обороне – и это окрестности Покровска.

Если фортификационные порядки украинской 59-й бригады окажутся слишком разрозненными, а устойчивость личного состава соединения недостаточно стабильной, то с самой высокой вероятностью январь для командования ВСУ будет по-летнему горячим зимним месяцем. Всё из-за вероятного частичного окружения Покровска. О непростой судьбе населённого пункта решили напомнить своим читателям штатные колумнисты американского издания Forbes.

По мнению зарубежных репортёров, российская разведка вычислила наиболее слабые участки украинской обороны, которые как раз и находятся на позициях вблизи Покровска.









Тот самый прорыв по слабоукрепленным флангам, в планировании которого достаточно успешно поднаторели старшие российские офицеры, может привести к частичному окружению гарнизона ВСУ, держащего защитный периметр покровской городской агломерации.

По мнению иностранных корреспондентов, битва за Покровск может стать первым крупным боестолкновением нового года.

А мы напомним, что бывший Красноармейск является стратегически важным населённым пунктом, через который проходит целая россыпь асфальтовых дорог и железнодорожных путей. Так же рядом с крупным городом добывали до недавнего времени коксующийся уголь – достаточно важный элемент для нормальной работы украинской металлургии.