ЦАХАЛ получит управляемое вооружение и классические артиллерийские снаряды.

Команда Джо Байдена непублично проинформировала американский парламент о потенциальной сделке с израильским государством на отправку вооружений общей суммой в 8 млрд долларов. В пакет военных поставок войдут управляемые боеприпасы для истребительной авиации и боевых вертолётов. Собирается передать Пентагон и снаряды для крупноствольной артиллерии. Соответствующую информацию заполучили корреспонденты местного издания Axios со ссылкой на собственных информаторов.

Как выяснили репортёры, некоторую долю оружия еврейское государство получит из уже изготовленных образцов. Недостающую часть Тель-Авив получит за период, начиная от года и больше. Такая сделка ожидается последней, на которую будет получено одобрение от Байдена.









Предполагается, что конгрессу нужно будет одобрить передачу управляемых ракет AIM- 120 AMRAAM для борьбы с воздушными оппонентами в виде самолётов и беспилотных дронов, снаряды 155-мм натовского калибра, управляемые боеприпасы AGM-114 для оснащения вертолётов. Будут переданы так же комплекты переоснащения свободнопадающих бомб в «умные бомбы», известные как проект JDAM. Получит ЦАХАЛ и БЧ весом 226 кг и взрыватели для бомб.