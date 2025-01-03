Вместо этого медленным сползанием в экономическую пропасть отличились европейские страны во главе с былым флагманом Германией.

Европейские и американские экономисты в начале российской спецоперации на Украине в хоровом режиме «железобетонно» утверждали, что экономические и финансовые санкции будут подобны ударам молотом по хрупкой фарфоровой посуде, где в роли той самой посуды как раз и рассматривался отечественный рубль. Но все подобные прогнозы спустя три года после событий 24 февраля 2022 года пошли прахом. О том, что национальная валюта так и не стала бумажным фантиком, рассказывают собственным читателям журналисты американской The New York Times.

В публикации подчеркивается, что санкции в минимальном режиме повлияли на устойчивость российской экономики. Но совсем другого итога ожидали западные советники по экономике ЕС и США.









Как резюмировали зарубежные корреспонденты, РФ смогла обойти санкционное давление не в последнюю очередь торговлей нефтью и экономическим взаимодействием с КНР, Индией и другими странами так называемого глобального юга.

А мы вернемся к высказыванию руководителя российского правительства Михаила Мишустина, который заявил, что отечественная экономика находится в куда лучшем состоянии и демонстрирует рост, отличающуюся в лучшую сторону чем у инициаторов санкций на РФ.