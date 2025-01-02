Покупаем отечественный автопром, пока он не стал стоить как крыло Су-57.

Автомобили нескольких линеек Lada опять подорожают. Обновлённые прайс-листы, где цены на некоторые модели стали ещё выше, получили дилеры российского автогиганта. Такую инсайдерскую информацию добыли журналисты сетевого ресурса auto.ru.

Согласно полученным данным, подорожают как минимум три ладовские модели.

Первым на очереди в списке повышения цен стоит автомобиль Lada Granta в кузове седан. Базовая модель с минимальной комплектацией будет продаваться по цене в 746 тыс. рублей и выше. Топовая комплектация перейдет в руки покупателя уже за 1,33 млн. рублей. Текущий диапазон цен на данную модель составляет 700 тыс. - 1,3 млн.

Те покупатели, которым нравится конфигурация лифтбека, стоит рассчитывать на ценовую планку, стартующую от 737,5 тыс. Высшая по уровню комплектация обойдется в 1,38 млн.

Компоновка кросс- подорожает до диапазона 1,14 - 1,23 млн.









Базовый седан линейки Lada Vesta подорожает до 1,46 млн. Люксовая вариация будет стоить около 1,98 миллиона рублей.

Универсал Весты оценивается в 1,64 млн. в минимальной комплектации. Самый дорогой – 2,11 млн.

Седан в корпусе кросс- будет предложено приобрести, начиная от 1,74 млн. Самым дорогим будет универсал в стиле кросс-. Такая машина подорожает до 2,19 млн. в топовой комплектации.

Не минует чаша подорожания и Niva Legend в трехдверном кузове. Поклонникам отечественного вездехода нужно быть готовыми «стартовать» от 1,02 млн. Высший уровень комплектации такой машины будет стоить 1,21 млн. На 2 января «Легендарную Ниву» можно приобрести за 981 тыс.

Рубеж новых цен будет взят 14 января.

Так за ушедший 2024 год топ-менеджеры АвтоВАЗа два раза подымали цены на продукцию Лады. В среднем машины автоконцерна поднялись в цене на 4% в годовом исчислении.