Трамп хочет войти в историю миротворцем.

Вооруженный конфликт между Украиной и Россией не может длиться вечно: первые маркеры начала урегулирования противостояния между Киевом и Москвой будут заметны после событий 20 января – дня, когда в Вашингтоне начнется официальная процедура вступления 78-летнего Дональда Трампа в Белый дом в качестве действующего президента Североамериканского государства. Соответствующего мнения в отношении перспектив договориться Москве и Киеву придерживается Олег Стариков – бывший старший офицер украинской спецслужбы СБУ.

Как заявил экс-полковник в беседе для ютьюб-подкаста Politeka, первые шаги по прекращению вооруженного противостояния на востоке Украины стоит ожидать после даты 20 января.









Стариков уверен, что в будущей вашингтонской администрации Трампа легко найдут политические и экономические рычаги воздействия на украинского президента Владимира Зеленого, который может подумать, что он сам вправе решать, когда завершится СВО или продолжится. Ведь если 47-й американский президент ограничит выделение помощи для Киева и попросит сделать ровно тоже самое своих европейских союзников, то долго сопротивляться украинская армия российским ВС точно не сможет.