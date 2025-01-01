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Madarator
Сырский рассказал о посещении одного из участков "курского направления"
Вряд ли прибытие высшего генерала поможет ВСУ без должного количества резервов стабилизировать рассыпающуюся оборону.

    Высший украинский генерал и действующий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает, что посетил один из участков «курского направления», куда поехал поддержать украинских военнослужащих вручением государственных наград.

   Рассматривая серию фотографий, можно увидеть, как украинский высший военачальник стоит посреди солдат и офицеров ВСУ в каком-то неопознанном помещении.

   Сырский не стал вдаваться в детали, где данный снимок был сделан и среди бойцов какого подразделения, задействованного в украинской курской операции.

   Вместе с тем украинский полный генерал в беседе с главой штаба обороны Британии адмиралом Тони Радакином рассказал, что прямо сейчас ВСУ не находятся в хорошей форме, вынужденные сражаться в чрезвычайно тяжелой оперативной обстановке. Всё из-за непрерывной серии наступательных действий сразу на нескольких векторах атак российской армии.

   Напомним, что из-за морального надрыва действующих украинских военных, в ВСУ наблюдается психологический и эмоциональный кризис, из-за чего большое количество новых бойцов стараются всеми силами буквально бежать из действующей армии, держа в уме историю с элитной 155-й Отдельной механизированной бригадой ВСУ, чьи потери и высокий степень дезертирства буквально в первый день жарких боёв на передовой стали притчей во языцех.

#всу #александр сырский #курское направление
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