Не храните сбережения в бумажной денежной массе, а покупайте благородный металл.

Чистое золото показало уверенный рост в годовом исчислении. Драгоценный металл желтого цвета поднялся в цене за 12 месяцев на стремительные 26%. Это самый высокий рост цены благородного элемента фондовой торговли. Желающие приобрести так называемую тройскую унцию вынуждены отдать за такое действие уже 2790,15 американских долларов.

Как пояснила руководитель Анека Гупта, имеющая соответствующую должность в компании по макроэкономическим исследованиям WisdomTree, все мы стали невольными участниками геополитической турбулентности, как и пристального внимания со стороны ЦБ многих стран к золоту. Между тем центральные банки не стали тянуть в долгий ящик и снизили собственную монетарную политику. Заметно и привлечение внешних инвестиций в биржевые товары, имеющие тесную связь с золотом. Из-за этого и наблюдается заметный внешнему наблюдателю тот самый эффект ралли с золотом.

Сделала глава WisdomTree прогноз и на будущий год, предположив, что темпы роста золота могут замедлиться, но золото всё равно будет дорожать. По той простой причине, что золотые слитки – это один из идеальных вариантов стабильной защитной схемы от геополитических и экономических потрясений. А если мы заметим ещё и низкие процентные ставки, то золото всё равно будет приносить прибыль.