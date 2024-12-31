Танки помогают российским ВС во всех оборонительных и наступательных операциях.

ГК «Уралвагонзавод» закончил 2024-й год на мажорной ноте, порадовав отечественное оборонное ведомство завершением ещё двух госконтрактов. Как проинформировали в пресс-службе организации, в российскую армию передали собранные заводчанами финальные 2024-го года партии российских ОБТ Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Помимо оперативной передачи в действующие войска, сотрудники корпорации сообщили о «новогоднем спецкомплектовании»: «Прорыв» передали с интегрированным триколором в виде флага, а глубоко обновлённый Т-72 передали с украшенной елкой.

Подведя итог мы скажем, что в текущем году сборочные цеха компании работали 24 часа в сутки семь дней в неделю: всё во имя беспрерывного производства для нужд ВС РФ актуальных образцов бронетехники. Как пояснили в руководстве компании, не называя конкретных цифр, наиболее продуктивным месяцем стал ноябрь. Во все остальные месяца до ноября темп роста военных образцов только нарастал.





Так же пояснили в пресс-службе, за три года российской СВО на Украине в танках было исправлено и внесено 300 изменений. А для защиты от fpv-коптеров и кумулятивных боеприпасов все отправляемые в войска танки оснастили резинотканной обшивкой и противодронным и противокумулятивным решетчатым экранированием. Усилили дополнительно защиту силовой установки, кормовой части и отсека МТО. В обязательном порядке все ОБТ отправляемые в войска, оснащаются снижающей тепловую контрастность бронемашины защитной камуфлирующей накидкой и комплексами РЭБ для борьбы с дронами.