И хотя по словам киевских властей F-16 "во всём" превосходит российские самолёты, проверить весьма спорное утверждение на практике украинские лётчики не спешат.

Одни из редких кадров, на которых американский боевой самолёт украинских ВВС однозначно летает в воздушном пространстве территории Украины, появился в мировой Сети. И хотя украинский Генштаб всё-таки дождался обещанных иностранных истребителей, для получения которых из-за рубежа пришлось ждать два года, генералы ВСУ не торопятся отправлять в боевые миссии на передовую образцы актуальной лётной техники, справедливо полагая, что слабые места у техники Пентагона точно есть.

Как пояснил автор телеграм-канала «Воевода вещает», вышеобозначенный борт, несмотря на теоретическую готовность действовать на передней линии рядом с российскими позициями, до сих пор замечен лишь в миссиях сугубо тыловой направленности, оперируя как подвижный воздушный пункт ПВО, главное назначение которого – не атака отечественных истребителей или наземных позиций ВС РФ, а сугубо перехват крылатых ракет и дальнобойных дронов российской армии.









По мнению редакции ТГ-канала, «Шестнадцатый» перемещается исключительно вдоль условной линии Западной Украины, отделяющей украинский макрорегион от центральной части Украины, где шанс быть сбитыми у американских истребителей выше.









И хотя F-16 летают далеко от ЛБС, по косвенным данным пара таких бортов навечно остались в списках украинской армии, будучи застигнуты врасплох на земле в момент нахождения на одном из аэродромов. По ранним данным такая судьба постигла самолёты, размещенные в пределах военной воздушной гавани Староконстантинов в Хмельницкой области.