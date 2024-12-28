В Штатах хотят верить, что украинский президент не будет долго думать о гипотетическом приказе на выход подразделений ВСУ из российской Курской области. Соответствующей надеждой с корреспондентами Bloomberg поделились несколько действующих американских правительственных служащих.

В Штатах хотят верить, что украинский президент не будет долго думать о гипотетическом приказе на выход подразделений ВСУ из российской Курской области. Соответствующей надеждой с корреспондентами Bloomberg поделились несколько действующих американских правительственных служащих.

В журналистской беседе с представителями ИА чиновники рассказали, что им хочется думать, что Зеленский понимает чем грозит задержка украинских военных в курском приграничье. Поэтому отдаст скорый приказ отступить: просто потому что высок шанс попасть окружение и потерять много военной техники и личного состава.









Причем, во избежание потерь политического рейтинга украинскому народу и союзникам Украины, данное решение можно подать как грамотный оперативный маневр, позволивший добиться собственных целей Киеву.

Провели короткое интервью представители американской прессы и с украинскими бойцами, сражающимися на курском направлении, где выяснили, что в их рядах потери высоки и очень скоро такие они могут кратно увеличиться – так как ВС России готовят масштабное наступление на украинские позиции в Курской области.