Возможно это самый плохой сценарий для Зеленского, заявлявшего со 100% уверенностью, что судьба Украины без Украины решаться не будет.

47-й президент Североамериканского государства Дональд Трамп публично выступил с объявлением, что ждёт встречи с российским президентом. На такой гипотетической встрече основной темой для беседы будет разговор с Владимиром Путиным про потенциальное урегулирование вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Соответствующее заявление от Трампа прозвучало в рамках конференции Turning Point USA.

В Аризоне 78-летний политик сказал, что если бы на предыдущих выборах победил он, то российская СВО точно не состоялась бы.









Напомним, что на минувшей президентской пресс-конференции Владимир Путин заявил, что готов к компромиссам в переговорах с новым главой Белого дома. Но по словам Путина, Украина такие переговоры не рассматривает всерьёз и предпочитает сражаться дальше. Напрямую отказавшись договариваться с Москвой.

Теперь Кремль ждёт, когда Зеленский и его окружение будут готовы к мирным встречам между соседними государствами.

Тем временем в западной прессе прошла волна публикаций, где подчеркивается крайне низкая эмоциональная устойчивость Владимира Зеленского, опустошенного некоторыми сведениями о том, что судьба Украины может решаться и решается без присутствия представителей Украины.