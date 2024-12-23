Украинские солдаты и офицеры, не располагая актуальной информацией о продвижении российских штурмовых групп, оказались пойманы в своеобразную «мышеловку», не успев отступить на одном из участков на времевском операционном направлении в Донецкой области. Соответствующую сводку с передовой сообщил военный журналист Юрий Котенок.

По словам военкора, опубликованным в личном ТГ-канале, российские военнослужащие ни на минуту не замедляют свой быстрый темп движения вперёд, часто оказываясь за спиной тех украинских групп, которые не успели переместиться на иные позиции из-за тактического кризиса в собственных рядах. Такая ситуация приключилась с подразделением ВСУ, державшим оборону в защитном секторе рядом с населённым пунктом Новый Комар. Ещё больше ухудшилась оперативная обстановка для украинских солдат и офицеров после уничтожения мостовых сооружений и временных переправ, разрушенных крупноствольной российской артиллерией и звеньями оперативно-тактической авиации ВКС РФ, в режиме 24\7 бомбардирующими бетонные строения тяжелыми планирующими боеприпасами.









Котёнок так же проинформировал что до важного асфальтового шоссе Гуляйполе — Великая Новосёлка, осталось пройти 500 метров, что ставит полный крест на снабжении украинского гарнизона в Великой Новосёлке по этой дороге. По данным журналиста, это приближает оперативное окружение сил ВСУ, находящихся в городской агломерации Великой Новосёлки.