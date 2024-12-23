С установлением контроля над шахтоуправлением "Покровское" Украина значительно просядет в металлургии.

Передовые отряды российских штурмовиков продвигаются вперед довольными быстрыми темпами и находятся всего на расстоянии порядка 3 километров от важного в экономическом аспекте угольного предприятия шахтоуправление «Покровское». Именно эта коммерческая организация представляет собой крупнейший завод угольной направленности на контролируемой Киевом территории в ДНР. И понимая чем грозит потеря контроля над одним из важнейших украинских предприятий, подразделения ВСУ всеми силами стараются зацепиться за периметр завода. Соответствующими сведениями располагают журналисты ТАСС, ссылаясь на источники в ВС РФ.

Как объяснили отечественные репортеры, шахта «Покровская» – это единственная и главная шахта, где на Украине добывался коксующийся уголь. Именно такой уголь нужен местной металлургии. На предприятиях, благодаря такому углю классическую железную руду методом химических реакций и термической обработки превращают в чугун и сталь, выплавляя последние в гигантских доменных печах. Без такого угля данные технологические процессы на Украине невозможны.

Так в годовом исчислении на «Покровской» добывалось до 8 млн. тонн угля. После чего большая часть такого угольного концентрата экспортировалась за пределы Украины, что ещё больше подняло важность контроля за «Покровской» для Киева и местной экономики.