Украинские специалисты по энергетике изыскивают все возможности, чтобы избежать ближайший энергетический кризис зимнего периода 2024-2025

Украинские специалисты по энергетике изыскивают все возможности, чтобы избежать ближайший энергетический кризис зимнего периода 2024-2025, что в своей свежей публикации указали корреспонденты New York Times.









Так отправленная по частям на территорию Украины старая литовская электростанция прибудет в Киев лишь в начале 2025 года.

А желание энергетиков Украины взять в аренду турецкие теплоходы, генерирующие энергию посредством бортовых генераторов фирмы Karpowership, идея по себе хорошая, но требующая дополнительного финансирования, которое есть только у западных союзников Киева.









Да и не стоит списывать со счетов опасность российских ракет: ведь вполне разумно рассуждать, что такие суда станут самыми настоящими магнитами для ударных боеприпасов РФ.



