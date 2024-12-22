Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
FT: ЕС приобрел в 2024 году рекордный объем российского СПГ
Сжиженный газ намного дороже газа из трубы: но у Брюсселя больше нет выхода.

   Слова руководства Евросоюза и его дела расходятся между собой очень сильно, если дело касается якобы полной независимости от российского газа. Так в публичных выступлениях главы национальных стран, входящих в ЕС, спешат отказаться от российских углеводородов, но на практике в 2024 году вышло так, что объединенная Европа приобрела рекордный объем российского газа в сжиженной форме. Соответствующими сведениями располагают журналисты Financial Times, получившие доступ к аналитическому докладу фирмы Kpler.  

   Как подчеркнули репортёры, приобретение российского СПГ не сильно вяжется со словесными попытками ряда стран ЕС якобы понизить уязвимость от природных энергоносителей России. На 15 декабря, в ЕС приобрели 16,5 млн. тонн СПГ из РФ, что является своеобразным рекордом.

   Как выразилась профильный эксперт Анна Мария Хайер-Макаревич – штатный специалист Института экономики энергетики и финансового анализа, вместо декларируемого уменьшения объема поставляемого российского СПГ в ЕС, Евросоюз этот самый объем, вопреки всему, увеличивает.

#евросоюз #инопресса #спг #российский газ #ес и россия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
1
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
3
В Северодвинске в цеха "Севмаша" устанавливают оборудование для строительства АПЛ пятого поколения
+
Самый необычный узкий двигатель Volkswagen VR6 завершил свой путь
3
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
В Киеве подтвердили обсуждение Европой отправки миротворцев на территорию Украины
+
В РФ стартует реализация проекта по строительству кольцевой автодороги вокруг Азовского моря
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
2
Rapidus запускает 2-нм производство, став конкурентом TSMC и потенциальным партнером для NVIDIA
1
RTX 5090 стоит на 1200 евро дороже RTX 5080
4
Компании Renault и Geely представили новую 15-ступенчатую коробку передач
+
Xiaomi, OPPO, Realme и другие производители начали гонку в области ëмких аккумуляторов для телефонов
2
Атмосфера ближайшей к нам экзопланеты ставит под сомнение теории о формировании планет
1
STALKER 2: Heart of Chornobyl получает новое обновление под номером 1.1.2
3
После установки iOS 18.2 чипы iPhone 15 Pro/Max перестали справляться с нагрузками
+
Nintendo Switch 2 не будет поддерживать плавное воспроизведение видео в разрешении 4K 30 к/с
1
Армия России утром нанесла групповой удар по чувствительным целям в Киеве
2
В Киеве прогремели четыре мощных взрыва, яркое зарево в городе сняли на видео
2

Популярные статьи

Окологоночные новости и слухи декабря
1
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
84
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
7
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
8
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
8

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
11:00
Клоуны во всём. Во первых: кто вам позволит строить какого то конкурента американских боингов? Во вторых: вы дебилы хоть понимаете для чего нужен был этот Ан-225? Только и исключительно для того что ...
Новый самолёт Ан-225 «Мрия» готов на 70%
Сергей Анатолич
10:52
Ну не захотели кушать ртом, будете жрать задницей. ЕС куда ты денешься от нашего газа? Вы не можете отшвартоваться от России и причалить к сша. Вы с нами навсегда. Когда вы дебилы это поймёте. Ах, да....
FT: ЕС приобрел в 2024 году рекордный объем российского СПГ
DR355
10:49
"создание полноценной экосистемы литографии может занять около десяти лет" то то и оно. Всё будет, когда-то, возможно... не будет. Да и мелкосерийное производтство, серьёзно? Это ж какие цены должны б...
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
ЧatoБoт
10:49
Какая отборнейшая переможная чушь!
Новый самолёт Ан-225 «Мрия» готов на 70%
Сергей Анатолич
10:47
🫣😱Какая ужасть! 10 лет ни хрена не видели флагов упа на майдане, флагов "правого сектора" то же не видили, а тут такое! Лицемеры.
В Польше возмутились символикой на переданных Украине польских БТР Rosomak
Skyten
10:47
Я тебе про накрутку в 4 раза как ты написал, какие четыре раза, эта память стоила бы сорокет не меньше.
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
Eppius
10:43
Крайне важное для нашей старны направление развития.Еще не менее важная отрасль это станкостроение.
Google расширяет в Gemini функции Google One AI до 40 дополнительных языков
Сергей Анатолич
10:42
Чо то я думаю увольняются не из за низких зарплат, тем более, что их повышают, тем более, что вроде раньше всё устраивало. Увольняются из за дебила премьер министра, который решил этих солдат отправит...
The Telegraph: Военные Великобритании массово увольняются из-за низких зарплат
Nvidia&Intel Hater
10:38
так у него вот имеется.как и у его почитателей.
О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)
FelsheR-zzzzz
10:15
а на твоих фото тебя в очко долбят, минуса от таких как ты я переживу.)))
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем