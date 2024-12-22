Сжиженный газ намного дороже газа из трубы: но у Брюсселя больше нет выхода.

Слова руководства Евросоюза и его дела расходятся между собой очень сильно, если дело касается якобы полной независимости от российского газа. Так в публичных выступлениях главы национальных стран, входящих в ЕС, спешат отказаться от российских углеводородов, но на практике в 2024 году вышло так, что объединенная Европа приобрела рекордный объем российского газа в сжиженной форме. Соответствующими сведениями располагают журналисты Financial Times, получившие доступ к аналитическому докладу фирмы Kpler.

Как подчеркнули репортёры, приобретение российского СПГ не сильно вяжется со словесными попытками ряда стран ЕС якобы понизить уязвимость от природных энергоносителей России. На 15 декабря, в ЕС приобрели 16,5 млн. тонн СПГ из РФ, что является своеобразным рекордом.

Как выразилась профильный эксперт Анна Мария Хайер-Макаревич – штатный специалист Института экономики энергетики и финансового анализа, вместо декларируемого уменьшения объема поставляемого российского СПГ в ЕС, Евросоюз этот самый объем, вопреки всему, увеличивает.